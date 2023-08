des livres contre la précarité

Unissons-nous pour construire un monde sans faim !

ALARMANT : 828 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. D'ici 2030, ce chiffre dépassera les 840 millions. Action contre la Faim se bat contre cette injustice depuis 40 ans déjà.

Et malheureusement, le monde a encore besoin de notre détermination. Nos équipes agissent au cœur de l'urgence quand les conflits et les catastrophes naturelles menacent la vie des plus vulnérables. A plus long terme, nous luttons contre les causes profondes de la faim et favorisons l’autonomie des populations que nous aidons.

Chaque bataille compte.

Notre combat : sauver des vies en éliminant la faim par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition.

Notre priorité : agir concrètement sur le terrain dans près de 50 pays.